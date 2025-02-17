شركة “Metaplanet” تعزز استثماراتها في البيتكوين باستحواذ جديد بقيمة 4 مليار ين

يبدو أن شركة “Metaplanet” اليابانية تتبنى نهج مشابه لشركة “MicroStrategy” من خلال بناء احتياطي كبير من البيتكوين كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية.

الاستحواذ الأخير على 269 بيتكوين يعزز مكانة الشركة ضمن أكبر الشركات العامة المالكة للعملة الرقمية، خاصة في آسيا حيث أصبحت ثاني أكبر شركة في المنطقة من حيث حيازات البيتكوين بعد “Boyaa Interactive”.

أبرز النقاط في استراتيجية شركة “Metaplanet”:

نمو محفظة البيتكوين: وصلت حيازات الشركة إلى 2031 بيتكوين بقيمة سوقية تبلغ 196 مليون دولار. عائد الاستثمار القوي: العائد بلغ 309% في الربع الرابع من 2024، مع ارتفاع بنسبة 15% حتى الآن في 2025. تمويل التوسع: جمعت الشركة 4 مليار ين عبر إصدار سندات، إضافة إلى إصدار 21 مليون سهم لدعم المزيد من عمليات شراء البيتكوين. وضع هدف طموح: تخطط الشركة للوصول إلى 21000 بيتكوين بحلول 2026، مما قد يجعلها من أكبر اللاعبين في سوق البيتكوين المؤسساتي.

الارتفاع القوي في سعر سهم “Metaplanet” بنسبة 73% يعكس ثقة السوق في استراتيجية الشركة، ولكن تظل بعض الأسئلة قد تخيف قليلا مستثمري الشركة، مثل:

هل يمكن أن تواجه الشركة مخاطر تقلبات البيتكوين كما حدث مع شركات أخرى مثل “MicroStrategy”؟

هل هناك تغييرات تنظيمية محتملة قد تؤثر على استراتيجية الشركة؟

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