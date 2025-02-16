الشرطة تعتقل شخص لترويجه لعملة مشفرة على لافتة هوليوود

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ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على شخص رفع علما للترويج لعملة “Vigilante Token” فوق لافتة هوليوود يوم السبت.
احتوى العلم على تفاصيل عن العملة الرقمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والشعار، بينما كان المروج يرتدي ملابس داكنة وقناعا لإخفاء هويته.
تم استدعاء الشرطة بعد فشل حراس الحديقة في إقناعه بالنزول، ليتم اعتقاله دون إصابات.
ساهمت هذه الحيلة التسويقية في ارتفاع العملة الرقمية وتسجيلها لقفزة مذهلة بنسبة 63,140%، لترتفع قيمتها السوقية إلى 5.5 مليون دولار قبل أن تنهار بنسبة 99.5% خلال 24 ساعة.
تفاعل فريق “Vigilante” مع الحدث بالإعلان عن حملة ترويجية جديدة أكبر بعشر مرات، مع دراسة إمكانية قفل العرض لتحفيز الطلب.
يعكس هذا الحدث كيف تلجأ مشاريع الكريبتو لأساليب غير تقليدية للفت الانتباه، في حين أن بعضها قد يصبح خطير، مثل تلك التي دفعت منصات مثل Pump.fun لتعطيل ميزات ترويجية مثيرة للجدل.
من جهتنا نذكر بالحيطة والحذر من عملات الميم والعملات التي تنتفخ بسرعة لأن زوالها سيكون بنفس سرعة ارتفاعها.
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