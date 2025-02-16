عملة XRP تتفوق على الايثيريوم في السوق اليابانية

تُظهر البيانات الأخيرة أن عملة XRP التابعة لشركة الريبل تحظى بشعبية أكبر بين المستثمرين اليابانيين مقارنة بعملة الايثيريوم (ETH)، حيث يمتلك اليابانيون 18% من عملات الريبل المخزن في منصات التداول اليابانية، مقابل 14.4% للايثيريوم.

وتظل البيتكوين في الصدارة بحصة 65%.

لا تُعد هيمنة XRP مفاجئة، نظرا للعلاقات القوية بين الريبل واليابان.

فمنذ عام 2016، تعاونت شركة SBI المالية مع شركة الريبل لإطلاق “SBI Ripple Asia”، كما انضم رئيسها التنفيذي “يوشيتاكا كيتاو” إلى مجلس إدارة الريبل في 2019.

رغم تفكير الريبل في نقل مقرها إلى طوكيو في 2020 بسبب قضايا قانونية في الولايات المتحدة، إلا أنها قررت البقاء في سان فرانسيسكو.

تواصل الريبل تعزيز وجودها في اليابان، حيث أطلقت العام الماضي صندوق لدعم ابتكار البلوكشين في اليابان وكوريا الجنوبية، كما تبنّت SBI استخدام XRP Ledger، في خطوة غير مسبوقة في السوق اليابانية.

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