هيئة الأوراق المالية والبورصات تلمح إلى تسوية قضية كوين بيس

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنها قد تقترب من تسوية قضيتها ضد كوين بيس، التي رفعتها في 2023 لإجبار منصات تداول العملات الرقمية على الامتثال للوائح القانونية التقليدية.

واجهت القضية مقاومة من كبرى شركات الكريبتو، التي أكدت استحالة تطبيق قواعد “وول ستريت” على الأصول الرقمية.

ومع توجيهات إدارة “ترامب” الأخيرة للوكالات الفيدرالية بوضع إطار تنظيمي جديد، أبلغت الهيئة محكمة الاستئناف في “مانهاتن” أن النهج الجديد قد يسهم في تسوية القضية، وطلبت مهلة إضافية لمعالجة استئناف كوين بيس.

قدمت الهيئة طلب مماثل لتعليق دعواها ضد شركة بينانس، ما يشير إلى تغير في سياسات التعامل مع مثل هكذا قضايا.

من ناحية أخرى، سجلت كوين بيس ارتفاع في الإيرادات والأرباح خلال الربع الرابع، مدعومة بالتفاؤل بشأن توجهات إدارة “ترامب” تجاه العملات المشفرة.

اقرأ أيضا:

مؤسس بينانس “CZ” يعلّق على البيانات السلبية للبيتكوين!

سعر البيتكوين يستقر عند 97 ألف دولار بينما عملات الميم تتخبط في خسائر كبيرة

