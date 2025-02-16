مؤسس بينانس "CZ" يعلّق على البيانات السلبية للبيتكوين!

أثارت الأساسيات الضعيفة للبيتكوين مخاوف داخل مجتمع الكريبتو، خاصة مع تراجع حجم المعاملات على شبكة البيتكوين مقارنة بذروة عام 2021، مما دفع البعض للتساؤل عن إمكانية حدوث موجة صعود جديدة.

يرى “Changpeng Zhao”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، أن هذا التراجع قد يكون نتيجة تحول البيتكوين إلى أصل احتياطي، خاصة بعد نجاح الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، حيث يتجه المستثمرون إليها بدلا من التداول المباشر على شبكة البيتكوين.

وأوضح “CZ” أن ارتفاع الرسوم وأوقات الحظر الطويلة جعلت البيتكوين أقل استخداما كوسيلة معاملات، قائلا:

أشعر أن البيتكوين أصبحت الآن أشبه بأصل احتياطي، والكثير من الأموال الجديدة تتدفق إلى صناديق ETF المتداولة، وهو ما لا ينعكس في المعاملات على الشبكة. قد أكون مخطئ.

يتوافق هذا الرأي مع تحليل “كريس كويبر”، مدير الأبحاث في “Fidelity”، الذي أشار إلى أن هيمنة صناديق الاستثمار المتداولة أدت إلى تراجع نشاط الذاكرة على الشبكة، ما يعني أن الأداء الضعيف على الشبكة لا يمنع حدوث موجة صعود مستقبلية.

مع وصول تقلب البيتكوين إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2023، يتوقع بعض المحللين حركة سعرية كبيرة قريبا.

حاليا، يتم تداول البيتكوين عند 96900 دولار، وفقا لبيانات “CoinGecko”.

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