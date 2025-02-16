سعر البيتكوين يستقر عند 97 ألف دولار بينما عملات الميم تتخبط في خسائر كبيرة

شهدت عملة البيتكوين (BTC) استقرار خلال 24 ساعة الماضية، متحركة ضمن نطاق ضيق بالقرب من 97,500 دولار، دون تغير يُذكر في قيمتها السوقية البالغة 1.93 تريليون دولار، مع هيمنة تصل إلى 59.8%.

امتد هذا الاستقرار إلى العديد من العملات الرقمية البديلة الكبرى مثل الإيثيريوم عند 2700 دولار، والريبل عند 2.80 دولار، وسولانا بالقرب من مستوى 195 دولار.

ومع ذلك، حققت اللايتكوين مكاسب بنسبة 4% لتصل إلى 135 دولار، بينما ارتفعت ترون بنسبة 2.5%.

في المقابل، تراجعت بعض العملات مثل كاردانو وتشاينلينك وأفالانش، فيما سجلت عملات الميم خسائر ملحوظة، حيث هبطت عملة “ترامب” بنسبة 10% إلى 18.60 دولار، إلى جانب تراجع الدوج كوين وشيبا اينو وBONK وdogwifhat.

حاليا، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 3.36 تريليون دولار، منخفضة بنسبة 1.7% خلال اليوم.

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