انهيار عملة LIBRA الأرجنتينية ذات طابع الميم والخسائر تصل لأكثر من 4.4 مليار دولار

شهدت عملة LIBRA الأرجنتينية انهيار مفاجئ أدى إلى محو 4.4 مليار دولار من قيمتها السوقية، مما أثر على سوق عملات الميم بأكملها.

بدأت الأزمة بمنشور من الرئيس الأرجنتيني “Javier Milei” الذي روج للمشروع شخصيا قائلا أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأرجنتيني.

لكن في الحقيقة المشروع افتقر إلى الشفافية، حيث أظهر تحليل الشبكة أن 82٪ من العملات الرقمية كانت مركزة في محفظة واحدة.

في غضون ثلاث ساعات، استخرج المطلعون على حقيقة العملة 87.4 مليون دولار عبر التلاعب بالسيولة، حيث استخدموا أساليب غير تقليدية لسحب الأموال دون مبيعات مباشرة.

بعدها تراجعت العملة “LIBRA” بأكثر من 90٪، وامتدت الخسائر إلى 6 مليار دولار في سوق العملات الرقمية، مما أدى إلى انخفاض عملات الميم الأخرى، بما في ذلك عملة “ترامب”.

بعد الحادث، حذف الرئيس “Milei” منشوره ونفى علاقته بالمشروع، واصفا الأمر بأنه مؤامرة سياسية.

ومع ذلك، أكدت بيانات “Bubblemaps” و”Ember CN” أن الفريق وراء “LIBRA” استخرج 107 مليون دولار عبر ثماني محافظ، في واحدة من أسرع انهيارات عملات الميم في التاريخ.

أكدنا في عديد المنشورات والمقالات السابقة على بيتكوين العرب بأن عملات الميم عملات تحمل مخاطرة شديدة وأن السعي وراء تحقيق الربح من ورائها محفوف بالمخاطر والابتعاد عنها أفضل وأسلم.

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