شركة التيثر تتعاون مع المشرعين الأمريكان بشأن وضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية المستقرة

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تعمل شركة “التيثر” عن كثب مع المشرعين الأمريكان للمساهمة في وضع القواعد التنظيمية الجديدة للعملات المستقرة، وفقا للصحفية “إليانور تيريت” من “FOX Business”.
أكد “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي للشركة، انخراط شركة “التيثر” في المناقشات لضمان تمثيل وجهة نظرها في العملية التشريعية.
يأتي ذلك وسط دراسة ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية في الكونغرس، أبرزها قانون “STABLE” الذي يدعو إلى احتياطي من أصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة الأمريكية.
وفي حال إقراره، قد تضطر شركة التيثر إلى تعديل استراتيجيتها المالية، وفقا لتقديرات “جي بي مورغان”.
تواجه الشركة احتمال إجراء مراجعات محاسبية شهرية تحت إشراف أمريكي، وهو ما انتقده “أردوينو”، مشيرا إلى سوء فهم المحللين لطبيعة أعمال شركة التيثر.
ومن المتوقع أن يحسم الكونغرس مصير التشريعات بحلول أبريل 2025، وسط دعم الحزبين لتنظيم العملات الرقمية المستقرة.
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