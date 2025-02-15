صندوق أبوظبي السيادي يستثمر في صندوق ETF البيتكوين

في خطوة بارزة تؤكد تنامي ثقة المؤسسات في العملات المشفرة، استثمرت هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) 436 مليون دولار في صندوق “BlackRock Bitcoin ETF” خلال الربع الأول من 2025.

هذا الاستثمار الكبير، الذي كُشف عنه عبر تقرير “13F”، يعكس تحول ملحوظ في توجه صناديق الثروة السيادية نحو الأصول الرقمية.

يمثل دخول “ADIA” إلى سوق ETF البيتكوين خطوة استراتيجية لأسباب عدة، منها حجم الاستثمار الكبير، والدور المؤسساتي للصندوق، والارتباط بمدير الأصول الأكبر عالميا بلاك روك، مما يعزز شرعية سوق العملات الرقمية المشفرة.

هذا التوجه يعكس اتجاه أوسع نحو الاستثمار المؤسساتي في الأصول الرقمية، حيث تضيف هذه الاستثمارات السيولة وتقلل التقلبات وتعزز نضج السوق.

كما أن دخول صناديق الثروة السيادية لهذا المجال قد يشير إلى تحول استراتيجي في استراتيجيات التنويع، بحثا عن عوائد مرتفعة وحماية من التضخم.

اقرأ أيضا:

البيتكوين يكافح تحت 100 ألف دولار تزامنا مع تراكم ملفات صناديق ETF على طاولة هيئة SEC

شركة “GameStop” تدرس إمكانية الاستثمار في البيتكوين

