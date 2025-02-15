البيتكوين يكافح تحت 100 ألف دولار تزامنا مع تراكم ملفات صناديق ETF على طاولة هيئة SEC

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات مثيرة في صناعة العملات الرقمية المشفرة، حيث أثرت عدة عوامل على سعر البيتكوين (BTC) والعملات الرقمية البديلة.

في بداية الأسبوع، استمر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في تصعيد حربه التجارية، حيث أعلن عن فرض ضريبة استيراد بنسبة 25٪ على الصلب والألمنيوم القادم من الخارج إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا الإعلان أثار موجة جديدة من القلق في الأسواق المالية، لكنه لم يؤثر على قطاع العملات المشفرة بنفس القوة التي لوحظت في بداية الشهر.

بعد الإعلان، تراجع سعر البيتكوين من حوالي 98,000 دولار إلى ما يقرب من 97,000 دولار، وفي 11 فبراير، تمكن الدببة من السيطرة على السوق ودفع السعر إلى 95,000 دولار قبل أن يرتفع مرة أخرى ليعود إلى أكثر من 96,000 دولار.

ومع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في 12 فبراير، زاد الضغط على السوق، حيث أظهرت الأرقام أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم كان أعلى من المتوقع.

هذه الأرقام أدت إلى انخفاض مفاجئ للبيتكوين إلى ما دون 95,000 دولار، مصحوبا بتراجعات كبيرة لمعظم العملات الرقمية البديلة.

لكن في اليومين التاليين، شهد السوق انتعاش ملحوظ، حيث ارتفع سعر البيتكوين إلى مستوى 97,000 دولار، مع تسجيل العديد من العملات الرقمية البديلة لزيادات كبيرة.

تصدرت عملة الريبل (XRP) قائمة العملات الرقمية الأفضل أداء حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 12٪ ووصلت إلى 2.8 دولار.

جاء هذا الانتعاش بعد قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالموافقة على طلب “Grayscale” لتحويل XRP Trust إلى صندوق تداول في البورصة (ETF).

ورغم أن الرسوم البيانية الأسبوعية للعملات الكبرى مثل البيتكوين والإيثيريوم كانت في اللون الأحمر، فقد كانت هناك استثناءات ملحوظة في العديد من العملات الرقمية ذات التصنيف الأدنى.

على سبيل المثال، ارتفعت قيمة XRP بنسبة 16% في الأيام السبعة الماضية، كما سجلت عملة BNB ارتفاعا بنسبة 13%، بينما ارتفعت قيمة ADA بنسبة 9%.

فيما بقيت عملات أخرى في سيرها العرضي ولم ترتفع مثلما فعلت العملات الرقمية البديلة سابقة الذكر.

اقرأ أيضا:

شركة “GameStop” تدرس إمكانية الاستثمار في البيتكوين

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقبل رسميا طلبات Grayscale XRP وDogecoin ETF للمراجعة

