شركة “GameStop” تدرس إمكانية الاستثمار في البيتكوين

تفكر شركة “GameStop” في الاستثمار في البيتكوين وعملات رقمية مشفرة أخرى، بعد لقاء جمع رئيسها التنفيذي “رايان كوهين” مع مستثمر البيتكوين البارز “مايكل سايلور”.

ووفقا لتقرير “CNBC”، تستكشف الشركة هذا الخيار بينما تمتلك 4.6 مليار دولار من الاحتياطي النقدي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024.

ومع ذلك، أكدت المصادر أن “سايلور” ليس جزء من هذه المناقشات الداخلية، وقد تقرر الشركة في النهاية عدم المضي قدما في الاستثمار في البيتكوين.

تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع مبيعات “GameStop” بنسبة 20% خلال الربع الثالث من 2024، مما يعكس الضغوط التي يواجهها نموذج أعمالها التقليدي مع تحول سوق الألعاب نحو التنزيلات الرقمية.

يرى محللون في “Seeking Alpha” أن الشركة قد تستفيد من التحول إلى نموذج مالي جديد، مثل أن تصبح بنك لمستهلكي ومستخدمي البيتكوين ما قد يعزز قيمة أسهمها، والتي ارتفعت بالفعل بنسبة 20% بعد انتشار أخبار اهتمامها بالبيتكوين.

لم تكن هذه أول تجربة لـ “GameStop” مع الأصول الرقمية، حيث أطلقت سوق NFT في 2022، لكنها أوقفت المشروع أوائل 2024 بسبب عدم اليقين التنظيمي، كما أنهت خدمة محفظة العملات المشفرة في أواخر 2023.

وفي يناير 2025، منح مجلس إدارتها “رايان كوهين” وفريقه سلطة أوسع للاستثمار في العملات الرقمية، مما قد يمهد الطريق لاستراتيجية مالية جديدة.

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