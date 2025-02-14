هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقبل رسميا طلبات Grayscale XRP وDogecoin ETF للمراجعة

أقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتعديلات المقترحة التي تتيح إدراج وتداول أسهم صناديق “Grayscale XRP Trust” و”Grayscale Dogecoin Trust” في بورصة نيويورك “أركا”، مما يفتح فترة مراجعة رسمية لمدة 45 يوم تبدأ فور نشرها في السجل الفيدرالي.

يعد هذا الاعتراف خطوة مهمة، خاصة في ظل النزاع المستمر بين شركة الريبل والهيئة بشأن تصنيف XRP.

ورغم أن القبول لا يعني الموافقة النهائية، إلا أنه يعكس استعداد الهيئة للنظر في منتجات استثمارية جديدة في مجال العملات المشفرة، على عكس مواقفها السابقة التي أدت إلى رفض طلبات مماثلة.

تفتح الهيئة أيضا فترة تعليق عامة مدتها 21 يوم قبل اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض أو بدء إجراءات إضافية.

وقد قدمت “NYSE Arca” طلبها الشهر الماضي لإدراج “XRP Trust”، الذي يدير حاليا أصول بقيمة 16.1 مليون دولار، بينما تم تقديم طلب “Dogecoin Trust” في 31 يناير 2025.

يهدف كلا الصندوقين إلى منح المستثمرين تعرض للعملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك العملات المشفرة بشكل مباشر، مع “Coinbase Custody Trust” كوصي و”BNY Mellon” كمدير للصناديق.

تواصل “Grayscale” توسيع عروضها، وتسعى إلى تحويل صناديقها الخاصة بـالريبل واللايت كوين و سولانا إلى صناديق استثمار متداولة (ETF)، كما تعمل على إطلاق “Cardano Trust”.

تأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه “Dogecoin” المرتبة الثامنة من حيث القيمة السوقية، مدعومة بشعبية واسعة، فيما تحتل XRP المرتبة الثالثة بين الأصول الرقمية الأكبر عالميا.

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