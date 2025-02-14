تعليق دعوى SEC ضد بينانس: ما الذي يعنيه هذا؟

أمر قاض فيدرالي بتعليق دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد شركة بينانس لمدة 60 يوم.

يأتي ذلك استجابة لطلب مشترك من الطرفين.

كما جاء ذلك في ظل تشكيل فريق عمل جديد لمراجعة لوائح العملات المشفرة داخل هيئة SEC.

يقود فريق العمل الجديد المفوضة “هيستر بيرس” والمعروفة بدعمها لقطاع الكريبتو.

تغيّرت قيادة الهيئة مؤخرا بعد استقالة “غاري جينسلر”، ليحلّ محله “مارك أويدا” مؤقتا، بينما ينتظر تعيين “بول أتكينز” رئيس دائم.

يُنظر إلى “أتكينز” على أنه أكثر انفتاح على العملات المشفرة مقارنة بـ “جينسلر”، الذي رفع العديد من الدعاوى ضد شركات الكريبتو بما فيها شركة بينانس.

للتذكير رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد بينانس في 2023، متهمة إياها بتضخيم أحجام التداول، وإساءة استخدام أموال العملاء، وخداع المستثمرين.

في قضايا منفصلة، دفعت الشركة أكثر من 7.1 مليار دولار في تسويات مع وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ووافقت على الخروج من الولايات المتحدة، بينما استقال مؤسسها “تشانغ بينج تشاو” من منصب الرئيس التنفيذي وقضى أربعة أشهر في السجن.

في ظل الإدارة الجديدة، تشير التقارير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تخطط لتقليص حجم قسم العملات المشفرة، الذي يضم أكثر من 50 محامي، ما قد يشير إلى تحول في نهجها تجاه تنظيم القطاع.

بعد الإعلان الرسمي عن تعليق القضية بين هيئة SEC وبينانس ارتفع سعر العملة الرقمية BNB بشكل لافت في الساعات التي عقبت الاعلان لتعاود الهبوط تزامنا مع السوق وتتداول في وقت النشر بسعر 666 دولار.

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