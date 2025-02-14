ارتفاع عائدات شركة "كوين بيس" بنسبة 88% في الربع الرابع 2024: التفاصيل

ارتفعت إيرادات شركة “كوين بيس” بنسبة 88% في الربع الرابع 2024، لتصل إلى 2.27 مليار دولار.

الارتفاع جاء بعد ازدهار سوق العملات الرقمية المشفرة وتحسن المشهد التنظيمي تجاه سوق الكريبتو، خاصة بعد فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت الشركة زيادة بنسبة 194% في إيرادات المعاملات مقارنة بالعام السابق، لتسجل 1.56 مليار دولار، فيما بلغ صافي الدخل 1.3 مليار دولار.

وصل إجمالي حجم التداول إلى 439 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار العملات الرقمية وزيادة اهتمام المستثمرين.

كما ارتفعت إيرادات الاشتراك والخدمات إلى 641 مليون دولار.

واستفادت “كوين بيس” من التوسع في خدمات التخزين وتبني تقنيات جديدة مثل منصة “بيس” من الطبقة 2 والعملات المستقرة للمدفوعات.

تواصل شركة “كوين بيس” تعزيز وجودها الدولي والسعي لتنظيم أوضح في الولايات المتحدة.

حيث أحرزت تقدم في التراخيص وحققت انتصار قانوني في نزاعها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

مع بداية 2025، سجلت الشركة إيرادات معاملات بقيمة 750 مليون دولار حتى منتصف فبراير.

وتتوقع أن تتراوح إيرادات الاشتراك والخدمات بين 685 و765 مليون دولار، مع ارتفاع متوقع في نفقات التشغيل.

بعد الإعلان عن النتائج، شهد سهم شركة “كوين بيس” مكاسب متواضعة في التداول.

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