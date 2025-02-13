وضع السوق: سعر البيتكوين يتراجع لمستوى 95 ألف دولار وسعر BNB يتجاوز مستوى 700 دولار

انخفض سعر البيتكوين أمس بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية التي جاءت أسوأ من المتوقع، لكنه سرعان ما ارتد متجاوزا 98000 دولار لفترة وجيزة قبل أن يستقر بالقرب من مستوى 96000 دولار.

شهدت بداية الأسبوع تقلبات حادة في سعر البيتكوين، حيث تحركت قيمة العملة صعودا وهبوطا بنحو 10000 دولار، قبل أن تستقر في نطاق بين 96000 و98000 دولار، مع محاولة اختراق حاجز 100,000 دولار يوم الجمعة.

بعد الرفض، تراجع السعر نحو الحد الأدنى للنطاق، وبقي عنده خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مع صدور بيانات التضخم أمس، تراجع سعر البيتكوين إلى 94000 دولار في دقائق، لكنه سرعان ما استعاد بعض من خسائره وأضاف 4000 دولار، ليستقر الآن فوق 96000 دولار بقليل، مع قيمة سوقية تتجاوز 1.9 تريليون دولار، في حين تراجعت الهيمنة على العملات الرقمية البديلة إلى 57.6٪.

على صعيد العملات الرقمية البديلة، قفز سعر BNB بأكثر من 9.5٪ ليتجاوز 700 دولار، بينما ارتفعت SUI وHYPE بنسبة 8٪ إلى 3.5 و25 دولار على التوالي.

كما شهدت بعض عملات الميم مكاسب ملحوظة.

ورغم هذه التحركات، بقيت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 3.3 تريليون دولار.

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