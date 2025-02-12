"هيستر بيرس": العديد من عملات الميم قد تكون خارج نطاق هيئة الأوراق المالية والبورصات!

أشارت “هيستر بيرس”، مفوضة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، إلى أن العديد من عملات الميم قد لا تخضع للوائح الهيئة، التي تملك سلطة واسعة على صناعة الأوراق المالية.

وأوضحت، خلال مقابلة مع “بلومبرغ كريبتو”، أن تقييم تنظيم هذه العملات يتم على أساس كل حالة على حدة، مضيفة أن الكونغرس أو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يمكن أن يحددا المشهد التنظيمي لهذه الأصول.

أكدت “بيرس” أن الهيئة اعتمدت سابقا على إجراءات تنفيذية لصياغة سياساتها التنظيمية، لكنها تسعى الآن إلى تغيير هذا النهج من خلال وضع القواعد أولا، ثم اللجوء إلى عمليات التنفيذ والمواجهة عند الضرورة.

ووصفت المناخ التنظيمي الحالي بأنه عائق أمام الابتكار، مشددة على ضرورة وضع معايير أساسية تتيح للمبتكرين حرية التجربة في إطار واضح، دون التضييق على التطوير في قطاع العملات الرقمية المشفرة.

وفي الوقت نفسه، أكدت “بيرس” على أهمية حماية المستثمرين، مشيرة إلى أن التنظيم ليس حرية للجميع بل يجب أن يوازن بين الابتكار وحماية الأسواق.

كما ناقشت جهود الهيئة في معالجة طلبات الإعفاء، خاصة المتعلقة بالمنتجات المتداولة في البورصة (ETF)، واستعدادها للتعاون مع منصات العملات المشفرة التي تسعى إلى التسجيل.

كما أكدت استمرار العمل المشترك بين SEC وCFTC في وضع سياسات مشتقات العملات الرقمية وتعزيز التعاون في تنظيم قطاع العملات المشفرة.

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