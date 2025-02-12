منصة “Uniswap” تطلق “Unichain” كحل طبقة 2 للايثيريوم

أعلنت “Uniswap” في 11 فبراير عن إطلاق شبكة “Unichain”، حل الطبقة 2 للايثيريوم، في خطوة تمثل دخولها إلى سوق الطقبات الثانية L2 المزدحم بالفعل.

أوضحت المنصة أن المستخدمين يمكنهم الآن إجراء المبادلات والجسور وتوفير السيولة مباشرة عبر تطبيق الويب “Uniswap” وأحدث إصدار من محفظتها.

تتميز “Unichain” بتحسينات في الأداء، مثل أوقات الكتل التي تصل إلى ثانية واحدة وزمن استجابة يبلغ 250 مللي ثانية.

كما شهدت شبكتها التجريبية، التي أطلقت في أكتوبر، أكثر من 88 مليون معاملة اختبارية و12 مليون عقد ذكي اختباري.

علق “هايدن آدامز”، مؤسس “Uniswap Labs”، قائلا:

تم بناء Unichain بشكل مختلف، فنحن نسعى لجعل التمويل اللامركزي أسرع وأرخص وأكثر لامركزية، ولهذا أطلقناها بشكل لا مركزي منذ اليوم الأول.

المنصة “Superchain”، التي تعتمد على “Optimism”، تقدم ميزات رئيسية مثل المبادلة، الإقراض والاقتراض، وإطلاق الرموز الرقمية، ودعم معيار ERC-7683 للتداول عبر الشبكات، كما توفر رسوم غاز أقل بنسبة 95% مقارنة بالايثيريوم وتكامل أصلي مع USDC من Circle، بالإضافة إلى آلية أدلة الأخطاء المفتوحة التي تسمح لأي شخص بتحدي المعاملات.

هذا وتواجه “Unichain” منافسة شرسة في سوق مشاريع الطبقة 2، حيث يبلغ إجمالي قيمة هذا النظام البيئي 42.3 مليار دولار وفقا لـ “L2beat”.

تستحوذ “Arbitrum One” على 38% من القيمة السوقية بـ 13.7 مليار دولار، تليها “Base” بحصة 32% بقيمة 11.4 مليار دولار، ثم “OP Mainnet” بحصة 14% و5 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن دعم “Uniswap”، أكبر منصة تداول لامركزي في العالم، يمنح “Unichain” فرصة قوية للمنافسة.

لم يكن هناك رد فعل إيجابي من عملة UNI، حيث انخفض سعر العملة بنسبة 6% إلى 9 دولار وقت كتابة التقرير، بعد أن فقدت 30% من قيمته الشهر الماضي، متأثرة بانخفاض عام في سوق العملات الرقمية المرتبطة بالتمويل اللامركزي، لتظل منخفضة بنحو 80% عن أعلى مستوياتها في مايو 2021.

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