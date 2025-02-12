“جيروم باول” يؤكد رفضه لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي (CBDC)

أكد “جيروم باول” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الولايات المتحدة لن تصدر عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) خلال فترة ولايته، مما يمثل تحول عن الاستكشافات السابقة للبنك حول إمكانيات الدولار الرقمي.

جاء هذا التصريح خلال جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، حيث سأله السناتور الجمهوري “بيرني مورينو” مباشرة عما إذا كان يلتزم بعدم إصدار مثل هذه العملة، فرد “باول” ببساطة: “نعم نحن نلتزم بعدم إصدارها”.

كانت أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي تركز على إمكانية تحسين كفاءة وسلامة نظام الدفع من خلال CBDC، لكن هذا التوجه أثار مخاوف حول الخصوصية والحرية المالية.

أشاد منتقدو العملات الرقمية للبنوك المركزية، مثل “نيكولاس أنتوني” من معهد “كاتو”، بتصريح “باول”، محذرين من أن العملة الرقمية الصادرة عن الحكومة قد تؤدي إلى زيادة المراقبة بسبب قابليتها للتتبع، على عكس العملات المشفرة اللامركزية مثل البيتكوين.

يأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه عدة دول على تجاربها الخاصة مع العملات الرقمية للبنوك المركزية، مثل الصين التي أطلقت تجربة اليوان الرقمي في 2020، إلى جانب روسيا، تركيا، واليابان التي تستكشف مبادرات مماثلة.

لكن موقف “باول” يعكس اختلاف السياسة الأمريكية، لا سيما في ظل إدارة الرئيس “ترامب”، حيث يواجه إصدار عملة رقمية للبنك المركزي معارضة قوية من الجمهوريين.

في العام الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون من النائب “توم إيمر” لمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من إصدار CBDC، كما أصدر “ترامب” أمر تنفيذي يمنع الوكالات الفيدرالية من الترويج لهذه الفكرة.

قد يمنح موقف “باول” الرافض بعض الطمأنينة للمعارضين الذين يرون في العملات الرقمية للبنوك المركزية تهديد للحريات الشخصية والخصوصية المالية.

كما سيقوي من موقف البيتكوين أكثر كعملة رقمية مشفرة لامركزية بعيدة عن التحكم الحكومي والبنكي.

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