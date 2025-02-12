شركة “غولدمان ساكس” تضاعف حيازاتها من صناديق البيتكوين المتداولة: التفاصيل

أظهرت إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن “غولدمان ساكس” زادت بشكل كبير من استثماراتها في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين خلال الربع الرابع.

حيث رفعت الشركة حيازاتها في صندوق البيتكوين الذي تديره “بلاك روك” iShares Bitcoin Trust (IBIT) بنسبة 88% وفي صندوق “فرانكلين” Franklin Bitcoin Trust (FBTC) بنسبة 105% مقارنة بإيداعها السابق.

في نوفمبر، كشفت “غولدمان” عن حيازات تزيد عن 460 مليون دولار في صندوق (IBIT)، مما يعكس تحول ملحوظ عن موقفها المتحفظ السابق تجاه العملات المشفرة.

ويكشف إيداع “13F” أن البنك تبنى نهج متنوع للتعرض للأصول الرقمية، يجمع بين الملكية المباشرة للصناديق المتداولة وتداول المشتقات من خلال خيارات الشراء والبيع.

تأتي هذه التعديلات وسط اهتمام متزايد من المؤسسات المالية بالأصول المشفرة، حيث تعكس تحركات “غولدمان ساكس” توجه أوسع نحو الاستثمار في البيتكوين.

في يوليو الماضي، أعلنت الشركة عن خطط لإطلاق ثلاثة صناديق رمزية تستهدف الأسواق الأمريكية والأوروبية، بهدف دمج تقنية البلوكشين في عملياتها.

كما بدأت الشركة في نوفمبر مشروع جديد لتحسين عمليات التداول والتسوية المالية عبر تقنية البلوكشين مع دعم رمزية الصناديق.

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