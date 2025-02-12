سعر البيتكوين يواصل السير العرضي ما بين نطاق 92 ألف دولار و100 ألف دولار

منذ الأسبوع الماضي، تراوح سعر البيتكوين ما بين 91 ألف و102 ألف دولار، ما أدى إلى تمديد مرحلة التماسك والسير العرضي لأكثر من 75 يوم، وفقا لتحليل مقتبس من منصة Bitfinex.

ووفقا لذات المصدر فإن بقاء البيتكوين في نطاق محدد يعكس نضجه كأصل مالي وانخفاض تقلباته إلى مستويات تاريخية متدنية.

لكن وبالرغم من تراجع التذبذب الشديد الذي كان يميز العملة في السابق إلا أنها مازالت تصنف كأصل خطير مثلها مثل الأسهم، بدلا من كونها مخزنا للقيمة مثل الذهب.

هذا ومازال البيتكوين يتفاعل مع العوامل الاقتصادية الكلية، بما في ذلك قرارات التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” ضد الصين وكندا والمكسيك.

كما حافظت العملة الرقمية على ارتباطها القوي بالأسهم التقليدية.

وجدير بالذكر أن عملة البيتكوين لم تعد مجرد شطحة تقنية ممكن أن يخفت زخمها وتمر، بل أصبحت أحد أكبر الأصول المالية العالمية بقيمة سوقية تقارب 2 تريليون دولار، متجاوزة الفضة وأرامكو السعودية وميتا، مما يعكس نفوذها المتزايد في الأسواق المالية.

في وقت كتابة هذا المقال، يُتداول سعر البيتكوين بسعر 96100 دولار، دون تغييرات كبيرة منذ الأسبوع الماضي.

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