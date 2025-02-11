بينانس تعلن عن تحديث جديد بحذف بعض أزواج التداول وإضافة أخرى: التفاصيل

أعلنت بينانس عن إضافة أزواج تداول جديدة، تشمل كل من:

QTUM/TRY وTRUMP/EUR وVTHO/TRY

يبدأ تداول هذه الأزواج اعتبارا من يوم غد 12 فبراير، مع دعم التداول الآلي لهذه الأصول.

تأتي هذه الخطوة بعد إدراج العملة الرقمية “TRUMP” المبنية والقائمة على سولانا والمدعومة من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والتي شهدت ارتفاع حاد في قيمتها السوقية قبل أن تتراجع بنسبة 75٪ من ذروتها المسجلة عند 72 دولار.

بينما كان تأثير الإعلان محدود على عملة “TRUMP” فقد ارتفع سعر العملة الرقمية Qtum (QTUM) بأرقام مزدوجة، لتصل إلى 3.67 دولار قبل أن تستقر عند 3.45 دولار.

في المقابل، ستقوم بينانس بإزالة بعض أزواج التداول، بما في ذلك:

HMSTR/FDUSD وSAGA/BTC وILV/BTC

وذلك بدءا من 17 فبراير.

رغم أن مثل هذه التحركات قد تؤدي عادة إلى انخفاض الأسعار، إلا أن العملات الرقمية المعنية بالحذف لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، حيث دعم أسعارها الانتعاش العام المسجل في سوق العملات المشفرة في الساعات الماضية.

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