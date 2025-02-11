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أعلنت بينانس عن إضافة أزواج تداول جديدة، تشمل كل من:
QTUM/TRY وTRUMP/EUR وVTHO/TRY
يبدأ تداول هذه الأزواج اعتبارا من يوم غد 12 فبراير، مع دعم التداول الآلي لهذه الأصول.
تأتي هذه الخطوة بعد إدراج العملة الرقمية “TRUMP” المبنية والقائمة على سولانا والمدعومة من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والتي شهدت ارتفاع حاد في قيمتها السوقية قبل أن تتراجع بنسبة 75٪ من ذروتها المسجلة عند 72 دولار.
بينما كان تأثير الإعلان محدود على عملة “TRUMP” فقد ارتفع سعر العملة الرقمية Qtum (QTUM) بأرقام مزدوجة، لتصل إلى 3.67 دولار قبل أن تستقر عند 3.45 دولار.
في المقابل، ستقوم بينانس بإزالة بعض أزواج التداول، بما في ذلك:
HMSTR/FDUSD وSAGA/BTC وILV/BTC
وذلك بدءا من 17 فبراير.
رغم أن مثل هذه التحركات قد تؤدي عادة إلى انخفاض الأسعار، إلا أن العملات الرقمية المعنية بالحذف لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، حيث دعم أسعارها الانتعاش العام المسجل في سوق العملات المشفرة في الساعات الماضية.
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تحرك بينانس وهيئة SEC الأخير والتوصل لاتفاق مشترك قد يبشر بحل العديد من قضايا من نفس النوع: التفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر بينانس تعلن عن تحديث جديد بحذف بعض أزواج التداول وإضافة أخرى: التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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