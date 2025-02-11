استمرار تراجع قيمة عملات الميم وعملة ترامب وعملة ميلانيا الأكثر تضررا

تراجعت عملات الميم المرتبطة بالمشاهير، مثل “MOTHER” و”DADDY” و”TRUMP” و”MELANIA”، بمتوسط 78٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقا لبيانات منصة Messari.

العملة الرقمية “MOTHER” والمدعومة من المغنية “إيجي أزاليا”، بلغت 0.2306 دولار في يونيو 2024 قبل أن تهبط 96٪ إلى 0.0084 دولار في وقت نشر هذه المقالة، رغم انتعاش طفيف بنسبة 6٪ خلال 24 ساعة الماضية.

بينما عملة “DADDY”، المرتبطة بـ “أندرو تيت”، تراجعت بنسبة 88٪ من 0.2886 دولار إلى 0.032 دولار، بعدما حقق المشترون الأوائل أرباح غير محققة بلغت 45 مليون دولار عند ذروتها.

تزامنا مع كل هذا التراجع في سوق العملات الرقمية ذات طابع الميم تراجعت عملة “TRUMP” لمستوى 15.7 دولار بينما تراجعت عملة “MELANIA” من أعلى قمة سعرية لها فوق مستوى 13 دولار لمستواها الحالي عند أقل من 2 دولار ما يمثل انهيار كبير في الأسعار بعد انتهاء الزخم، حيث أن جميع هذه العملات تتغذى على الشهرة والزخم الاعلامي والذي يتلاشى مع الوقت إذا لم يتم ضخ المزيد من الزخم والتسويق.

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