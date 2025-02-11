تحرك بينانس وهيئة SEC الأخير والتوصل لاتفاق مشترك قد يبشر بحل العديد من قضايا من نفس النوع: التفاصيل

قد يشير الطلب المشترك الذي قدمته شركة بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى إمكانية حل النزاعات القانونية بين الجهة التنظيمية وشركات العملات المشفرة الأخرى، مثل الريبل وكوين بيس.

وفقا للصحفية “إليانور تيريت” من “FOX Business”، قدم الطرفان طلب لإيقاف الإجراءات القانونية لمدة 60 يوم، مشيرة إلى أن هذا التطور قد يمهد الطريق لشركات أخرى متهمة بمخالفات غير احتيالية لاتخاذ خطوة مماثلة.

وأبرز الاقتراح دور فريق عمل الكريبتو الذي تم تشكيله حديثا داخل هيئة SEC كعامل قد يسهم في حل القضية.

تحت قيادة الرئيس المؤقت “مارك أويدا”، اتخذت الهيئة نهج أكثر مرونة تجاه تنظيم العملات المشفرة.

في 21 يناير، أعلنت الهيئة عن تشكيل فريق عمل بقيادة المفوضة “هيستر بيرس”، المعروفة بدعمها للصناعة، بهدف التحول من التنظيم القائم على التنفيذ المباشر إلى وضع سياسات استباقية تعزز الوضوح التنظيمي.

تأثير القرار على قضايا الكريبتو الأخرى:

في وقت سابق، واجهت منصة بينانس اتهامات من هيئة SEC تتهمها بتشغيل منصة أوراق مالية غير مسجلة والتلاعب بحجم التداول.

لكن في الوقت الراهن أشادت بينانس بنهج “أويدا” الجديد، مؤكدة التزامها بالتنظيم السليم.

وقد يكون لهذا التحول تأثير على القضايا المرفوعة ضد “كوين بيس”، التي تواجه اتهامات بتقديم أوراق مالية غير مسجلة من خلال برنامج التحصيص الخاص بها.

أما شركة الريبل، فلا تزال قضيتها مستمرة في محكمة الاستئناف للدائرة الثانية، حيث تحاول هيئة SEC الطعن في حكم يوليو 2023 الذي قضى بأن XRP لم يكن ورقة مالية عند بيعه للمستثمرين الأفراد.

مع التوجه الجديد داخل الهيئة، قد يصبح التوصل إلى تسوية أكثر احتمالا، مما قد ينعكس إيجابيا على مستقبل XRP وصناديق التداول المرتبطة به.

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