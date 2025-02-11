توقع تسوية قضية الريبل ضد هيئة SEC قبل الموافقة على صندوق ETF الريبل

يتوقع خبراء قانونيون أن يتم تسوية النزاع القضائي بين شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قبل الموافقة على صندوق XRP المتداول في البورصة.

أيهما سيحدث أولا؟

رغم التغييرات في قيادة هيئة SEC، لا تزال القضية قائمة منذ رفع الدعوى في ديسمبر 2020، والتي اتهمت شركة الريبل بإجراء عرض أوراق مالية غير مسجلة عبر بيع عملات XRP.

ورغم تحقيق الشركة بعض الانتصارات الجزئية، إلا أن القضية استمرت بعد استئناف الهيئة لحكم صدر عام 2023.

أشار المحامي “جيريمي هوجان” إلى أن التسوية قد تحدث في الأشهر المقبلة، مرجحا أن تتم قبل الموافقة المحتملة على صندوق تداول XRP، لأن العملية التنظيمية تتطلب وقتا أطول.

تطورات ETF XRP:

أعربت شركات كبرى مثل “Grayscale” و”WisdomTree” و”Bitwise” و”21Shares” عن نيتها إطلاق صندوق تداول XRP في أمريكا.

ووفقا للمحلل “جيمس سيفارت” من “بلومبرغ”، فإن احتمالية الموافقة قبل نهاية 2025 تبلغ 65٪، مع إمكانية اعتراف هيئة SEC ببعض الملفات هذا الأسبوع.

لكن “هوجان” أوضح أن العملية قد تستغرق 8-12 شهر.

هل هناك تسوية قريبة؟

في خطوة مثيرة، طلبت بينانس وهيئة الأوراق المالية الأمريكية تعليق دعواهما القضائية لمدة 60 يوم مما أثار تفاؤل مجتمع XRP بشأن إمكانية تهدئة النزاع أيضا بين شركة الريبل وSEC.

مع تعيين “مارك أويدا” رئيس جديد للهيئة، قد يكون هناك تغيير في نهج التنظيم، خاصة أنه يتبنى موقف أكثر انفتاح تجاه العملات الرقمية مقارنة بسلفه “غاري جينسلر”، الذي كان يُعرف بعدائه لقطاع العملات الرقمية المشفرة.

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