سعر البيتكوين يستعيد مستوى 98 ألف دولار وسعر ADA يرتفع بنسبة 14%

أظهر سعر البيتكوين تحرك إيجابي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تجاوز مستوى 98,000 دولار، لكنه يواجه صعوبة في الحفاظ على هذا المستوى.

في المقابل، سجلت العديد من العملات الرقمية البديلة مكاسب قوية، حيث قادت عملة ADA الارتفاع بزيادة بنسبة 14٪.

تحرك البيتكوين:

بعد أسبوع متقلب ذهب بسعر البيتكوين بين 102,000 دولار و92,000 دولار، استقرت العملة بعدها في نطاق ضيق.

حاول سعر البيتكوين تجاوز مستوى 100,000 دولار يوم الجمعة لكن التحرك قوبل برفض قوي، ما أدى بالعملة إلى التراجع نحو 96,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بدأ سعر البيتكوين يوم الاثنين بتراجع نحو 95,000 دولار، لكن الثيران تمكنوا من الدفاع عن هذا المستوى، مما دفع السعر نحو 98,000 دولار.

ومع ذلك، لا تزال العملة غير قادرة على تحقيق استقرار فوق هذا المستوى.

بلغت القيمة السوقية للعملة الرقمية البيتكوين 1.945 تريليون دولار، لكن هيمنتها على العملات البديلة تراجعت إلى أقل من 58٪.

تألق ADA:

أثرت الأخبار الإيجابية حول صناديق الاستثمار المتداولة على أداء العملات البديلة.

واصلت عملة LTC مكاسبها، مرتفعة 10٪ إضافية لتقترب من 130 دولار.

لكن نجمة اليوم هي عملة كاردانو (ADA)، حيث قفزت بنسبة 15٪ لتصل إلى 0.8 دولار بعد تقديم “Grayscale” لصندوق استثماري جديد.

كما ارتفعت SUI بنسبة مماثلة، متجاوزة 3.5 دولار.

ومن بين العملات البديلة الكبرى، سجلت BNB وDOGE وAVAX وXLM مكاسب جيدة، بينما قفزت PEPE بنسبة 9٪ لتتجاوز 0.00001 دولار.

إجمالا، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بمقدار 60 مليار دولار خلال الليلة الماضية، متجاوزة 3.35 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

دراسة: مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أكثر ميلا للاستثمار في العملات المشفرة

شركة “Strategy” تشتري المزيد من البيتكوين: التفاصيل

