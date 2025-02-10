شركة “Strategy” تشتري المزيد من البيتكوين: التفاصيل

اشترت شركة “Strategy”، المعروفة سابقا باسم “MicroStrategy” والمتخصصة في مجال ذكاء الأعمال والاستخبارات التجارية، 7633 بيتكوين إضافية الأسبوع الماضي مقابل 742 مليون دولار، وفقا لإعلان صدر اليوم الاثنين.

بلغ متوسط سعر الشراء 97,255 دولار لكل بيتكوين.

وكانت “MicroStrategy” قد أنهت سابقا سلسلة مشترياتها المتواصلة التي استمرت 12 أسبوع في أوائل فبراير، قبل نشر تقرير أرباحها.

في الأسبوع الماضي، خضعت الشركة لإعادة تسمية رئيسية، حيث غيرت اسمها وكشفت عن شعار جديد يتميز بحرف “B” منمق، في إشارة واضحة إلى تركيزها المتزايد على استراتيجيتها تجاه البيتكوين.

الشعار يحمل دلالة أيضا الخطة “ب” بأن الحل الاستراتيجي المثالي الثاني هو اللجوء إلى البيتكوين.

بعد هذه الصفقة الأخيرة، أصبحت الشركة تمتلك إجمالي 478,740 بيتكوين، مما يعزز مكانتها كأكبر جهة مؤسساتية حاملة لهذا الأصل الرقمي.

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