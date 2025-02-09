بينانس تقدم تقرير حول أداء سوق الكريبتو في شهر يناير: هذا أبرز ما جاء فيه

أصدرت “Binance Research” والتي تعد الذراع البحثية لمنصة بينانس، تقريرها حول أداء سوق العملات الرقمية في يناير 2025، حيث تناول التقرير كيفية تفاعل السوق مع المتغيرات، بما في ذلك السياسة الأمريكية في الأسابيع الأولى من العام.

شهدت القيمة السوقية للعملات المشفرة تعافيا في أوائل يناير بعد التراجع الذي حدث في ديسمبر 2024، لتصل إلى 3.76 تريليون دولار، مدفوعة جزئيا بالتغيرات في الإدارة الأمريكية والتوجهات الجديدة المؤيدة للعملات المشفرة.

بعد التنصيب، وقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أمر تنفيذي يحظر تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي (CBDC)، كما استكشف إمكانية إنشاء احتياطي وطني للعملات المشفرة.

عزز ذلك من زخم السوق حتى أواخر الشهر، عندما تسبب إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي “DeepSeek” في تقلبات قوية أثرت على سوق الأسهم والعملات المشفرة.

أصبح “DeepSeek” التطبيق الأكثر تنزيلا، متفوقا على “ChatGPT” من “OpenAI”، مما أدى إلى زيادة التقلبات التي امتدت إلى فبراير، وسط مخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية.

في الوقت ذاته، شهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) موجة جديدة من طلبات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المرتبطة بالعملات المشفرة، خاصة بعد رحيل الرئيس السابق “غاري جينسلر”.

وفقا لـ “Binance Research“، هناك حاليا 47 طلب نشط لصناديق ETF المشفرة في الولايات المتحدة، تغطي 16 فئة من العملات الرقمية، بما في ذلك عملات الميم.

على صعيد آخر، أدى انتشار منصات إطلاق العملات الرقمية وتسهيل ذلك إلى طفرة في عملات الميم، حيث تم إنشاء أكثر من 37 مليون عملة رقمية، مع توقعات ببلوغ 100 مليون عملة متداولة بحلول نهاية عام 2025.

لكن هذا النمو السريع تسبب في توزيع رأس المال، مما صعّب على معظم العملات الرقمية الحفاظ على قيمتها.

ورغم ذلك، لا تزال أفضل 100 عملة تمثل 98% من إجمالي القيمة السوقية، فيما تستمر بعض الاتجاهات، مثل قطاع الذكاء الاصطناعي المالي اللامركزي (DeFAI)، في جذب المزيد من الاستثمار.

من ناحية أخرى، تجاوزت أحجام التداول في منصات التداول اللامركزية القائمة على سولانا نظيرتها القائمة على الايثيريوم شهريا منذ أكتوبر 2024، مدفوعة بزخم عملات الميم ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

في يناير، وصلت نسبة حجم التداول بين سولانا والايثيريزك إلى أعلى مستوياتها، متجاوزة 300%.

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