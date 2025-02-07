هيئة SEC تراجع ملف صندوق ETF سولانا: التفاصيل

أقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتقديم “Grayscale” لطلب صندوق ETF سولانا.

يأتي ذلك كخطوة غير متوقعة بعد أن طلبت الهيئة قبل ستة أسابيع فقط من بورصة “CBOE” سحب ملفات مماثلة.

وصف “جيمس سيفارت”، خبير ETF، هذا التحرك بأنه علامة إيجابية، مشيرا إلى أنه قد يعكس تحول في موقف هيئة SEC تجاه العملات المشفرة، خاصة بعد تغيير القيادة.

وعبّر “إريك بالتشوناس”، كبير محللي الصناديق المتداولة في بلومبرغ، عن وجهة نظر مماثلة، معتبر الخطوة تطور ملحوظ وإن كان صغير.

كانت هيئة SEC قد رفعت سابقا دعاوى ضد بينانس وكوين بيس بسبب إدراج سولانا وكاردانو بالرغم من أنهم أوراق مالية غير مسجلة، ما دفع بعض المحللين إلى توقع تأخير الموافقة على ETF سولانا حتى 2026.

ومع ذلك، فإن قبول ملف “Grayscale” يمثل بداية عملية تنظيمية طويلة، حيث تمتلك هيئة SEC الآن 240 يوم للموافقة أو الرفض.

في تطور آخر، قدمت “CBOE” طلبات ETF XRP نيابة عن “Bitwise” و”Canary Funds” و”WisdomTree” و”21Shares”، مما يعكس تحرك أوسع نحو الاعتراف بالعملات المشفرة في المنتجات المالية المنظمة.

وبينما لا تزال الموافقة غير مضمونة، تشير مشاركة هيئة SEC الأخيرة في مقترحات ETF اللايت كوين إلى بيئة أكثر إيجابية لمثل هذه المنتجات مستقبلا.

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