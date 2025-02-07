شركة "بلاك روك" توسع عروضها في سوق العملات المشفرة وتستعد لإطلاق صندوق بيتكوين في أوروبا

تستعد شركة “بلاك روك” لإطلاق صندوق تداول بيتكوين ETP في أوروبا، مع توقع أن يكون مقر إدارة الصندوق في سويسرا، ويأتي ذلك بعد نجاح صندوق “iShares Bitcoin Trust” في الولايات المتحدة، الذي يدير حاليا 58 مليار دولار.

وفقا لتقرير “بلومبرغ”، قد يتم تسويق الصندوق قريبا، مما يعزز وجود “بلاك روك” في سوق صناديق الاستثمار الأوروبية، التي لا تزال أصغر من نظيرتها الأمريكية (17.3 مليار دولار مقابل 116 مليار دولار).

مؤخرا تحدث “لاري فينك”، الرئيس التنفيذي للشركة، عن البيتكوين كوسيلة تحوط، وسط تفاؤل السوق بعد إعادة انتخاب “ترامب”، وارتفاع البيتكوين إلى مستوى 109,241 دولار في يناير.

مع دخول “MiCA” حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، أصبح السوق الأوروبي أكثر تنافسية، حيث يضم 160 صندوق استثماري متداول للأصول الرقمية.

قد تؤدي خطوة “بلاك روك” إلى زيادة المنافسة مع شركات مثل “Kraken” و”Bitstamp”، فيما يبقى هيكل رسوم ETP الخاص بها غير واضح.

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