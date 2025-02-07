عوامل قد تجعل سعر عملة الريبل (XRP) ترتفع بشكل أكبر مستقبلا: التفاصيل

لم تبدأ عملة الريبل XRP الأسبوع بشكل جيد.

حيث انخفضت لفترة وجيزة إلى ما دون 2 دولار خلال تصحيح السوق في 3 فبراير.

ورغم أن الثيران استعادوا السيطرة، إلا أن السعر لا يزال في المنطقة الحمراء على نطاق أسبوعي، ويتم تداوله حاليا عند 2.44 دولار وفقا لبيانات “CoinGecko”.

لكن وسط البيئة الهبوطية، هناك إشارات على أن الريبل قد تكون مهيأة لارتفاع كبير.

في 6 فبراير، قدمت بورصة “Cboe BZX” ملفات “19b-4” نيابة عن “Canary Capital” و”WisdomTree” و21Shares و”Bitwise”، سعيا لإدراج أول صناديق “XRP ETF” في الولايات المتحدة.

هذه الملفات تمثل طلب رسمي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، التي يتعين عليها اتخاذ قرار في غضون 240 يوم.

الموافقة على الطلب قد توفر للمستثمرين الأمريكان طريقة جديدة للوصول إلى XRP، مما قد ينشئ ضغط شرائي يدفع السعر إلى الأعلى.

نشاط الحيتان يمثل عاملا آخر يستحق المتابعة، حيث كشف محلل الكريبتو “علي مارتينيز” أن كبار المستثمرين جمعوا 520 مليون XRP، أي ما يزيد عن 1.2 مليار دولار بالأسعار الحالية، خلال الانخفاض الأخير.

تقليل العرض المتداول قد يمهد الطريق لارتفاع السعر، خاصة إذا استمر الطلب أو ارتفع.

من الناحية الفنية، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار، إلى احتمال انتعاش.

عندما ينخفض هذا المؤشر إلى أقل من 30، فإن ذلك يشير إلى ظروف ذروة البيع وإمكانية حدوث ارتداد.

في وقت سابق من الأسبوع، انخفض RSI إلى 35، وهو مستوى قريب من منطقة الشراء الصعودية.

على الصعيد السياسي، بدأت ولاية “دونالد ترامب” الثانية وسط تركيز متزايد على العملات المشفرة، مع تقارير تفيد بأنه يخطط لإنشاء مجلس استشاري للعملات الرقمية.

قد يكون “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، أحد أعضاء هذا المجلس، حيث يرتبط بعلاقة وثيقة مع “ترامب”، بعد اجتماع سابق بينهما.

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