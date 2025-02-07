عملة “ترامب” الرقمية من القمر للحضيض: هبوط سعر العملة من مستوى 70 دولار لمستوى 17 دولار

عملة “ترامب” الرقمية، التي أسسها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كعملة ميم رسمية خاصة به، باتت محور جدل كبير بعد انخفاضها بنسبة 33% خلال الأسبوع الماضي، و8% خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا لتقرير “رويترز”، فقد كانت هذه الخطوة مربحة للغاية للكيانات التي تقف وراء العملة، حيث جمعت ما يقرب من 100 مليون دولار من رسوم التداول في ظرف أسبوعين فقط.

ومع ذلك، بينما حقق المستثمرون الكبار مكاسب ضخمة، تعرض آلاف التجار الصغار لخسائر، مما أثار مخاوف بشأن تأثير العملات المشفرة المدعومة من المشاهير على السوق بشكل عام.

تم إطلاق “ترامب” في 17 يناير، وبلغت قيمتها السوقية ذروتها عند 14 مليار دولار في 19 يناير، قبل تنصيب “ترامب”.

لكن الصعود لم يدم طويلا، حيث فقدت العملة منذ ذلك الحين ثلثي قيمتها.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد، لا يزال نشاط التداول مرتفع، إذ سجلت العملة 2 مليار دولار في حجم التداول خلال الساعات 24 الماضية.

وخلال التداول اليومي، هبطت عملة “ترامب” إلى 17 دولار، مقارنة بأعلى مستوى لها والذي وصلته عند 74 دولار.

تشير بيانات “Merkle Science” و”Chainalysis” إلى أن رسوم التداول من معاملات “ترامب” تراوحت بين 86 مليون دولار و100 مليون دولار بحلول 30 يناير، مع استفادة الكيانات الداعمة لها، وعلى رأسها “CIC Digital”، وهي شركة مملوكة لـ “ترامب”.

كما تُظهر بيانات البلوكشين أن ما لا يقل عن 50 من أكبر حاملي العملة غادروا السوق بأرباح تتجاوز 10 مليون دولار لكل منهم، بينما تكبد نحو 200,000 محفظة، معظمها لمستثمرين صغار، خسائر بعد عمليات البيع الأولية.

على الرغم من المكاسب الكبيرة لبعض المستثمرين، تعرضت العملة لانتقادات واسعة، حيث يرى البعض أن “ترامب” ليس لديه معرفة فعلية أو مشاركة مباشرة في المشروع، مما يثير تساؤلات حول التزامه السابق بدعم صناعة الكريبتو عبر سياسات تنظيمية واضحة.

وكان “ترامب” قد أبدى اهتمامه بالعملات المشفرة سابقا، خاصة بعد تحقيقه أرباح كبيرة من مبيعات “NFT” في عام 2022.

في ظل هذه التطورات، تستمر المراقبة الدقيقة لعملة “ترامب”، حيث يرى البعض أنها تمثل استغلال لنفوذ الشخصيات السياسية لتحقيق مكاسب مالية، بينما يعتبرها آخرون جزء طبيعي من تطور سوق العملات الرقمية المشفرة.

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