أعضاء مجتمع "Berachain" يظهرون ردود فعل متباينة بعد الايردروب الأخير لعملة "BERA"

أصدر فريق “Berachain” أخيرا عمليات الإيردروب لعملة BERA بعد الإطلاق الناجح لشبكة طبقة إثبات السيولة 1.

لكن التخصيصات أثارت ردود فعل متباينة، حيث اشتكى بعض الأعضاء من عدم العدالة في توزيع العملات الرقمية على المستفيدين.

وفقا لاقتصاد العملة الرقمية BERA، شمل الإيردروب مستخدمي الشبكة التجريبية، ومودعي رأس المال في “Boyco”، وحاملي NFT الخاصة بـ “Berachain”، بالإضافة إلى حاملي العملة الرقمية الخاصة بمنصة بينانس “BNB”، والشركاء الاستراتيجيين، والمستفيدين من برامج “Request for Broposal”، وحاملي “Bong Bears NFT” الذين ربطوا مقتنياتهم بالشبكة، كما تم تخصيص نسبة صغيرة للمستخدمين النشطين على X وDiscord.

وتشكل هذه التوزيعات 15.75% من إجمالي العرض البالغ 500 مليون BERA، مع تداول 107.48 مليون عملة حاليا، بينما سيتم إصدار الباقي تدريجيا خلال ثلاث سنوات.

أثار الإيردروب انتقادات واسعة، حيث اشتكى بعض المستخدمين على X من عدم إنصاف التوزيع، خاصة مستخدمي الشبكة التجريبية الذين حصلوا على مخصصات أقل من حاملي Bong Bears NFTs رغم تفاعلهم الطويل مع البروتوكول.

علّق “Smokey the Bera”، المؤسس المشارك لـ “Berachain”، أن تحقيق توزيع مثالي أمر شبه مستحيل.

لكن ذلك لم يمنع موجة الاعتراضات.

ووصف المتداول “Jarzombek” عملية الايردروب بأنها غير عادلة، معتبرا أن الفريق أجبر المجتمع الأكثر ولاء على قبول نسبة 0.25% فقط.

وسط هذه الضجة، شهد سعر العملة الرقمية “BERA” تقلبا، إذ ارتفع بنسبة 1346% إلى 14.46 دولار قبل أن يصحح إلى 7.36 دولار وفق بيانات “CoinMarketCap”.

ويضم نظام “Berachain” البيئي ثلاثة عملات رقمية رئيسية:

BERA كرمز الغاز والمراهنة

BGT للحوكمة والحوافز الاقتصادية

HONEY كعملة مستقرة أصلية للشبكة.

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