مؤسس منصة تداول العملات الرقمية “BitMEX” ينتقد فكرة الاحتياطي الأمريكي للبيتكوين!

انتقد “آرثر هايز”، الشريك المؤسس لـ “BitMEX”، فكرة الاحتياطي الأمريكي للبيتكوين، معتبرا إياه مشروع سياسي غير عملي.

في مقالته الصادرة في 5 فبراير، أكد أن تخزين الحكومة للبيتكوين سيخدم الأجندات السياسية أكثر من الاستقرار المالي، محذرا من أن السياسيين قد يستغلون تقلبات الأسعار لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.

كما رفض اقتراح السناتور “سينثيا لوميس” بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين (BSR)، موضحا أن شراء الحكومة مليون بيتكوين قد يرفع الأسعار مؤقتا، لكنه لن يكون مستدام.

وأضاف أن الديمقراطيين، في حال استعادوا السلطة عام 2026، قد يبيعون البيتكوين الحكومي لتمويل سياسات جديدة، مما قد يضعف الثقة في السوق.

وتساءل “هايز” عن كيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع البيتكوين، وما إذا كانت ستديره بنشاط أو تكتفي بالاحتفاظ به كأصل مالي.

كما اتهم فريق “ترامب” بالسعي لاستغلال تقلبات البيتكوين لتعزيز مكاسب سياسية، خصوصا مع تزايد التكهنات حول صندوق الثروة السيادية المقترح.

وفقا لمنصة “Polymarket”، تبلغ احتمالية إنشاء احتياطي أمريكي للبيتكوين قبل نهاية 2025 حوالي 46٪.

على صعيد التنظيم، هاجم “هايز” ما وصفه بـ”مشروع قانون فرانكشتاين”، مشيرا إلى أن أي إطار تنظيمي جديد سيكون معقد ومصمم لخدمة كبار اللاعبين في الصناعة، مثل “كوين بيس” و”بلاك روك”، الذين يستطيعون تحمل تكاليف الامتثال العالية.

وحذر من أن التنظيم المفرط قد يخنق الابتكار ويحد من فرص نجاح المشاريع الناشئة في مجال التمويل اللامركزي.

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