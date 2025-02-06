الإيثيريوم يحقق رقم قياسي جديد: التفاصيل

الإيثريوم يحقق رقم قياسي جديد: التفاصيل

سجلت عملة الايثيريوم رقم قياسي جديد في حجم التداول الفوري، حيث وصل حجم التداول إلى 38 مليار دولار يوم الاثنين، وفقا لبيانات “FalconX”.

في الوقت نفسه، وصلت عملة البيتكوين إلى ثالث أعلى مستوى لها عند 49 مليار دولار.

بعد تراجع سعر الايثيريوم إلى 2125 دولار، ارتد السعر فيما بعد إلى 2879 دولار، محققا ارتفاع بنسبة 27٪ وسط اضطرابات السوق بشكل عام.

هذا وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم تدفقات قياسية بلغت 83.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق البيتكوين تدفقات خارجية بقيمة 234.54 مليون دولار، وفقا لـ “SoSoValue”.

قبل الانهيار، قام حوت الايثيريوم خامل منذ فترة طويلة بإيداع 154 مليون دولار في بينانس، مما عزز التكهنات بأن الحيتان كانت وراء التقلبات، وهو ما أشار إليه “جوزيف لوبين” مؤسس “Consensys”.

استمرت التقلبات يوم أول أمس الثلاثاء، حيث انخفض سعر الإيثيريوم إلى 2677 دولار قبل أن يتعافى السعر إلى 2853 دولار، وسط حالة عدم يقين بسبب التوترات التجارية.

في الوقت نفسه، تكافح البيتكوين لاستعادة مستوى 100,000 دولار.

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