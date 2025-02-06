الرئيس التنفيذي لشركة "Tether" يكشف عن منصة الذكاء الاصطناعي "Tether Data" ويعلن موعد إطلاقها

أعلن “باولو أردوينو” الرئيس التنفيذي لشركة “Tether” عن خطط لإطلاق منصة ذكاء اصطناعي جديدة باسم “Tether Data” بحلول مارس 2025.

ستوفر المنصة تطبيقات مثل “AI Translate” و”AI Voice Assistant” و”AI Bitcoin Wallet Assistant”.

تهدف المنصة إلى دعم مجموعة واسعة من الأجهزة مع الحفاظ على الخصوصية التامة للمستخدمين.

بدأت “Tether” استثماراتها في الذكاء الاصطناعي عام 2023 عندما استحوذت على حصة في “Northern Data”، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

أكد “أردوينو” أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي سيساهم في تحويل الجوانب الرقمية والحقيقية لحياة الأفراد.

إلى جانب دورها الرائد في إصدار العملة المستقرة “USDT”، التي تتجاوز قيمتها السوقية 140 مليار دولار، تنوع “Tether” أعمالها في مجالات متعددة مثل الطاقة والمدفوعات والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع نشاطها في تمويل تجارة السلع الأساسية.

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