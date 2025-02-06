“ميكروستراتيجي” تغير اسمها وتعلن عن قيمة مشترياتها من البيتكوين في الربع الرابع 2024

أعلنت “ميكروستراتيجي” عن تغيير اسمها إلى “ستراتيجي”، في خطوة تعكس التزامها بالبيتكوين والذكاء الاصطناعي كتقنيات تحويلية.

أوضح “فونج لي” الرئيس التنفيذي أن الاسم الجديد يعكس الطابع العالمي للشركة، مشيرا إلى تحقيق 20 مليار دولار من خطتها الرأسمالية البالغة 42 مليار دولار قبل الجدول الزمني المحدد، في إطار استراتيجيتها الخاصة بالبيتكوين.

هذا وأعلنت الشركة عن امتلاك 471,107 بيتكوين بقيمة 46 مليار دولار، بعد ربع قياسي (وهو الربع الرابع من سنة 2024) حيث أضافت فيه الشركة لمحفظتها 218,887 بيتكوين مقابل 20.5 مليار دولار.

كما سجلت الشركة عائد بيتكوين بنسبة 74٪ لعام 2024، مستهدفة 15٪ سنويا في 2025.

قدمت الشركة مقاييس جديدة لتقييم أدائها، منها ما يسمى بمكاسب البيتكوين (BTC Gain) مستهدفة مكسب بقيمة 10 مليار دولار في 2025.

رغم ذلك، تراجعت إيرادات أعمال البرمجيات التقليدية بنسبة 3٪ إلى 120.7 مليون دولار، وسجلت خسائر بقيمة 671 مليون دولار.

تزامنا مع ذلك انخفضت أسهم الشركة بنسبة 3.3٪ إلى 332 دولار، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 586٪ عن العام الماضي.

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