سعر البيتكوين يفقد مستوى 100 ألف دولار والايثيريوم يحاول التعافي والعودة لمستوى 3000 دولار

لم تشهد عملة البيتكوين تحرك كبير عكس ما كان متوقع بعد التصريحات الأخيرة لـ “إريك ترامب”، الذي كتب على منصة X في 6 يناير:

يبدو أن الوقت مناسب لدخول البيتكوين!.

جاء ذلك بعد منشور سابق له في 3 فبراير، حين أشار إلى أن الوقت كان مثاليا لإضافة بعض الايثيريوم للمحفظة، مما ساهم في ارتفاع سعر العملة بنسبة مزدوجة الرقم.

ومع ذلك، لم يشهد سعر البيتكوين رد فعل مماثل، حيث بقيت العملة عند مستوى 98,000 دولار، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 96,200 دولار، مما يعكس انخفاضا بنسبة 7٪ خلال الأسبوع الماضي.

استمر سعر البيتكوين في التذبذب، حيث تم تداول العملة عند 98,200 دولار صباح الخميس، بعد ضعف الأداء خلال الساعات 12 الماضية.

وكانت عملة البيتكوين قد أظهرت بوادر تعاف قوي عندما تجاوزت 102,000 دولار عقب تعليق “ترامب” للتعريفات التجارية، لكن هذه المكاسب تآكلت سريعا خلال اليومين الماضيين.

ورغم الزخم الإيجابي الذي شهده السوق في الأسابيع الأخيرة، لا تزال العملة منخفضة بنسبة 10٪ عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتظل عرضة للتقلبات الحادة، كما حدث في 2 فبراير حين انخفضت بنسبة 8٪.

أشار “ديفيد ساكس”، المسؤول عن العملات المشفرة في البيت الأبيض، إلى أن البيتكوين لم يتم اختراقها طوال 12 عام، مما يجعلها مخزن ممتاز للقيمة، مؤكدا على أهمية إبقاء تطوير والابتكار في العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شدد على أن الأصول المالية مقدر لها أن تصبح رقمية بالكامل، تماما كما تحولت كل صناعة تناظرية إلى رقمية، ونريد أن يحدث هذا التحول داخل الولايات المتحدة بدلا من انتقاله إلى دول أخرى.

على الجانب الآخر، لا تزال التوقعات إيجابية بين بعض المحللين، حيث أشار مبتكر نموذج “Stock to Flow” المعروف باسم “Plan B” إلى أن البيتكوين تدخل المرحلة الثانية من سوق الثيران، وهي مرحلة “فومو” حادة.

ومع ذلك، فإن موسم العملات البديلة لم يبدأ بعد، إذ أوضح المحلل “Rekt Capital” أن أقوى موجات صعود العملات البديلة حدثت عندما تراجعت هيمنة البيتكوين عن 71٪، بينما تبلغ هيمنتها حاليا 61.3٪ وفقا لبيانات “TradingView”، مما يشير إلى أنها لم تصل بعد إلى المرحلة المطلوبة لبدء ارتفاع العملات البديلة.

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