شبكة الريبل تستأنف عملها بعد توقف قصير: التفاصيل

استأنف “XRP Ledger” عملياته بشكل طبيعي بعد توقف دام نحو ساعة يوم أمس 4 فبراير، دون تسجيل أي فقدان في أموال المستخدمين، وفقا لتأكيدات المطورين.

أوضح “ديفيد شوارتز”، المدير التقني لشركة الريبل، أن الانقطاع أوقف إنشاء دفاتر جديدة عند الكتلة رقم 93,927,173، مما أثر على قدرة الشبكة في معالجة المعاملات وتسجيلها.

ورغم استمرار عمل بعض مكونات الشبكة مثل آليات الإجماع، توقفت العملية الأساسية لإضافة دفاتر جديدة مؤقتا.

عمل المطورون ومحققو الشبكة على تنفيذ إصلاح فني واستعادة العمليات من آخر دفتر مؤكد.

أشار “شوارتز” إلى أن الشبكة تعافت تلقائيا بفضل خصائصها التصحيحية الذاتية، حيث لم يُجرِ معظم مشغلي “UNL” أي تغييرات رئيسية.

أكد فريق “XRPL” أنهم يحققون حاليا في السبب الجذري للمشكلة، مشيرين إلى أن الضمانات المدمجة في الشبكة ساهمت في اكتشاف الخلل ومنع تسجيل دفاتر غير متسقة، مما حافظ على أمان الأصول.

يُذكر أن هذا الحادث يأتي بعد توقف مماثل في نوفمبر الماضي استمر لمدة 10 دقائق بسبب خلل أثر على عدد من العقد.

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