شركة مدرجة في بورصة ناسداك تشتري بيتكوين بقيمة 88 مليون دولار: التفاصيل

أعلنت شركة “Semler Scientific” رمز سهمها (SMLR) والمدرج في بورصة ناسداك عن شراء 871 بيتكوين إضافية بقيمة 88.5 مليون دولار بين 11 يناير و3 فبراير، بمتوسط سعر 101,616 دولار للبيتكوين.

تم تمويل هذا الشراء من عائدات طرح سنداتها القابلة للتحويل والنقد الناتج عن بيع جزء من حصتها في Monarch” Medical Technologies”.

مع هذا الاستثمار، ارتفعت حيازات الشركة إلى 3192 بيتكوين، بإجمالي استثمار قدره 280.4 مليون دولار، وبمتوسط تكلفة 87,854 دولار لكل بيتكوين.

استنادا إلى السعر الحالي للبيتكوين البالغ 99,000 دولار، حققت الشركة أرباحا تقديرية تقدر بنحو 35.58 مليون دولار.

منذ إعلانها الأول عن الاستثمار في البيتكوين في مايو 2024، ارتفع سهم الشركة بنسبة 223% عند ذروته، ولاتزال تتداول أعلى بنسبة 105% مقارنة بما قبل الإعلان.

يعكس هذا الأداء القوي ثقة الشركة في البيتكوين كمخزن للقيمة، مستلهمة استراتيجيتها من نهج “مايكل سايلور”، الذي يرى في البيتكوين تحوط فعال يتفوق على الذهب والدولار الأمريكي.

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