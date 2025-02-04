بعد إعلان الرئيس “ترامب” عن صندوق الثروة السيادي الأمريكي: هل هناك احتمال لادراج البيتكوين فيه؟

أعلن الرئيس “دونالد ترامب” عن خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي يهدف لتوليد وتوزيع الأصول لصالح المواطنين الأمريكان.

وقد وقع “ترامب” على الأمر التنفيذي بحضور وزير الخزانة “سكوت بيسنت” ووزير التجارة “هوارد لوتنيك”، وكلاهما معروف بدعمه للعملات المشفرة.

أشار “بيسنت” إلى أن الصندوق سيُنشأ خلال 12 شهر وسيتضمن مزيج من الأصول السائلة والاستراتيجية.

أثارت تصريحات “لوتنيك”، التي ألمح فيها إلى إمكانية استخدام الصندوق للاستثمار في أصول استراتيجية مثل “تيك توك”، تكهنات حول إمكانية إدراج البيتكوين ضمن استثماراته.

ودعمت السيناتور “سينثيا لوميس” هذه الفرضية، مشيرة إلى أن الصندوق قد يستفيد من احتياطي البيتكوين التي تمتلكها الحكومة الأمريكية بالفعل، والتي تتجاوز 207,000 BTC بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار.

بعد إعلان الخبر زادت التكهنات حول إمكانية إدراج البيتكوين في هذا الصندوق السيادي، وهو ما جعل البيتكوين ترتفع فوق مستوى 100 ألف دولار لتصل إلى 102,000 دولار ويأتي ذلك أيضا بعد تعليق التعريفات الجمركية، لكن سعر العملة تراجع مجددا إلى مستوى 99,000 دولار.

كما سجلت بعض العملات البديلة مكاسب ملحوظة، بينما بقي أداء الايثيريوم دون المستوى، حيث لم يتمكن من تجاوز 3,000 دولار.

اقرأ أيضا:

البيتكوين تتداول بالقرب من مستوى 100 ألف دولار وتعافي تدريجي للعملات البديلة

حتى عند وصول سعر البيتكوين لمستوى 80 ألف دولار تظل البيتكوين في اتجاه صعودي وفقا لهذا المحلل!

