تراجع البيتكوين الأخير يثير المخاوف والتاريخ يدعم استمرار الاتجاه الصعودي!

تسبب إعلان “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي عن تعريفات جمركية جديدة في عمليات بيع واسعة بسوق العملات المشفرة، مما دفع البيتكوين في وقت سابق للانخفاض دون 92,000 دولار وتسجيل خسائر لحوالي 7% من حاملي العملة.

رغم هذا التراجع، تشير بيانات “IntoTheBlock” إلى أن مثل هذه الانخفاضات ليست خارجة عن المألوف خلال الأسواق الصاعدة، حيث لم يبدأ أي ركود حقيقي تاريخيا إلا عند تجاوز نسبة الخسائر 20% من حاملي العملة.

تطهير السوق وإشارات على تراكم مؤسساتي:

كشف تحليل “CryptoQuant” عن تطهير كبير في السوق شبيه بما حدث خلال انهيار FTX وجائحة COVID-19، مع انخفاض حاد في الفائدة المفتوحة.

رغم حالة الذعر، أظهرت بيانات “Coinbase Premium Gap” نشاط شراء مكثف من مستثمرين مؤسسات، مما يشير إلى انعكاس صعودي محتمل مع استغلال كبار المستثمرين لهذه الانخفاضات لتعزيز مراكزهم.

اقرأ أيضا:

حتى عند وصول سعر البيتكوين لمستوى 80 ألف دولار تظل البيتكوين في اتجاه صعودي وفقا لهذا المحلل!

البيتكوين تتداول بالقرب من مستوى 100 ألف دولار وتعافي تدريجي للعملات البديلة

