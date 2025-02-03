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على الرغم من تصفية مراكز بقيمة 2.2 مليار دولار وانخفاض سعر البيتكوين واختباره لمستوى 91,231 دولار على منصة التداول بينانس، يرى المتداول المخضرم “بيتر براندت” أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائم حتى لو تراجع السعر إلى ما دون 80,000 دولار.
“براندت”، وبخبرة تزيد عن 50 عام في الأسواق المالية، أشار إلى أن الخوف وعدم اليقين غالبا ما يتسببان في انتشار الأوهام عن نهاية السوق الصاعدة، مؤكدا أن الانخفاض الحالي لا يعني بالضرورة دخول السوق الهابط.
يشير “براندت” أيضا إلى فجوة غير مغلقة في عقود البيتكوين الآجلة عند 75,000 دولار، معتبرا أنه حتى إذا انخفض السعر لهذا المستوى، فقد تظل السوق قوية.
ويرى المحللون أن تصحيحات بهذا الحجم غالبا ما تسبق موجات ارتفاع جديدة، مع احتمالات بعودة التراكم وارتفاع الأسعار مجددا مع مرور الوقت.
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كانت هذه تفاصيل خبر حتى عند وصول سعر البيتكوين لمستوى 80 ألف دولار تظل البيتكوين في اتجاه صعودي وفقا لهذا المحلل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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