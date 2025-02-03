ارتفاع هيمنة البيتكوين وسط تراجع حاد في أسعار العملات الرقمية البديلة

تراجع سعر البيتكوين إلى نحو 91,000 دولار، مسجلا أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، قبل أن يرتد السعر مجددا فوق 95,000 دولار.

جاء هذا الانخفاض بعد فرض الرئيس الأمريكي “ترامب” ضرائب جديدة على واردات كندا والمكسيك والصين، مما زاد الضغوط على الأسواق المالية بما فيها سوق الكريبتو.

لكن ورغم الخسائر، ارتفعت هيمنة البيتكوين إلى نحو 59% وفقا لـ “CoinGecko”، مع انخفاض القيمة السوقية إلى أقل من 1.9 تريليون دولار.

تضررت العملات الرقمية البديلة بشكل أكبر، حيث هبطت الإيثيريوم إلى أقل من 2300 دولار قبل التعافي إلى 2600 دولار.

وسجلت العملة الرقمية ADA أكبر خسائر بنسبة 23%، بينما انخفضت BNB وXRP وDOGE وLINK وAVAX بنسب مكونة من رقمين.

تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 400 مليار دولار، لتستقر فوق 3.2 تريليون دولار.

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