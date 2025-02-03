منصة “Uphold” تستأنف خدمات تحصيص العملات المشفرة في المملكة المتحدة

استأنفت منصة المدفوعات الرقمية “Uphold” تقديم خدمات تحصيص العملات المشفرة لعملائها في المملكة المتحدة، وذلك عقب تعديل وزارة الخزانة لقانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000.

شمل التعديل إعفاء خدمات تخزين وتحصيص العملات المشفرة من فئة “مخطط الاستثمار الجماعي”، مما يخفف القيود التنظيمية ويسهل تقديم هذه الخدمات بشكل أكثر مرونة.

دخل هذا التحديث التنظيمي حيز التنفيذ في 31 يناير، ليمنح مقدمي خدمات الأصول المشفرة المسجلين وضوح قانوني يمكّنهم من تقديم خدمات التحصيص في السوق البريطاني.

أشارت “Uphold” في بيان صحفي إلى أن هذا التعديل يسمح للمستخدمين بكسب مكافآت مقابل دعم شبكات البلوكشين.

يمكن الآن لعملاء “Uphold” تخزين عملات رقمية مثل ETH وSOL وNEAR، مع إمكانية تحقيق عوائد تصل إلى 14.8% حسب ظروف السوق.

علق “سيمون ماكلولين”، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلا:

التحصيص هو جزء أساسي من العديد من شبكات البلوكشين. فهو يتيح لحاملي العملات المشفرة استخدام أصولهم لدعم عمليات التحقق من صحة المعاملات. ومع وضوح الإطار القانوني، يمكننا الآن توفير هذه الميزة الأساسية لمستخدمينا في المملكة المتحدة، مع تسهيل الوصول إلى مكافآت التخزين بشكل غير مسبوق.

وفي الوقت الذي أعادت فيه “Uphold” تفعيل خدمة التخزين في المملكة المتحدة، تظل هذه الخدمة معلقة في الولايات المتحدة بسبب استمرار حالة عدم اليقين التنظيمي.

وقد بدأ هذا التعليق في أواخر أبريل 2023 بعد تلقي الشركة توجيهات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

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