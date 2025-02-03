زيادة حركة حيتان الايثيريوم قبل انهيار السوق بنسبة 20%

عادت بعض حيتان الإيثيريوم الخاملة والتي لم تتحرك منذ ست سنوات للحركة مجددا.

حيث نقلت محافظ هذه الحيتان نحو 135,548 ايثيريوم بقيمة تقترب من 400 مليون دولار، إلى منصة “Bitfinex” قبل ساعات فقط من انهيار سوق العملات الرقمية المشفرة.

تعود هذه المحافظ إلى يناير 2019، وأصبحت نشطة بفارق زمني قصير قبل تراجع وانخفاض الأسعار.

وفقا لبيانات “Spot on Chain”، كانت قيمة هذه العملات عند شرائها نحو 20.8 مليون دولار.

وإذا تم بيعها بالأسعار الحالية، فإن الحيتان ستحقق أرباح كبيرة تقدر بنسبة 1817%، أي ما يزيد قليلا عن 378 مليون دولار.

المحفظة الأولى (0xfdfe…06def3) أودعت 77,736 ETH بقيمة تتجاوز 193 مليون دولار قبل 11 ساعة من انهيار السوق، بينما حولت المحفظة الثانية (0x693b…98dee8) نحو 57,813 ETH بعد ذلك بساعة، بقيمة 144.3 مليون دولار.

لا تزال دوافع هذه التحركات غير واضحة:

فهل كانت جزء من استراتيجية مدروسة أم مجرد مصادفة؟

بعد وقت قصير من هذه التحويلات، شهد سوق العملات المشفرة انخفاض حاد، حيث هبط سعر الايثيريوم إلى 2250 دولار، وتراجع سعر البيتكوين مؤقتا إلى أقل من 92,000 دولار.

فيما بلغ إجمالي حجم تصفية السوق أكثر من 2 مليار دولار، مع شطب 1.58 مليار دولار من المراكز الطويلة خلال 24 ساعة الأخيرة فقط.

اقرأ أيضا:

إدانة رجل من “نيوجيرسي” في قضية اتجار بالمخدرات وغسيل أموال بالعملات المشفرة

بعد شهر يناير التاريخي: مالذي ينتظر البيتكوين في فبراير؟

