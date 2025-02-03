رسوم “ترامب” الجمركية تؤجج المخاوف وتربك سوق العملات الرقمية المشفرة

أدى إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن رسوم جمركية جديدة إلى موجة اضطرابات في الأسواق المالية بما فيها سوق العملات الرقمية.

حيث تراجع سعر البيتكوين إلى مستوى 92 ألف دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يناير، في حين شهدت منصات تداول مشتقات العملات الرقمية تصفية مراكز مالية بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار، وفقا لبيانات “Coinglass”.

شملت الرسوم الجديدة التي أعلنها “ترامب” يوم السبت فرض تعريفة بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وأخرى بنسبة 10% على السلع الصينية، مع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

واعتبر “ترامب” أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الحدود ومكافحة أزمة المواد الأفيونية، وخاصة الاتجار بالفنتانيل.

إلا أن خبراء الاقتصاد حذروا من تداعيات هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، إذ يُتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المستهلكين وزيادة معدلات التضخم، مع مخاطر اندلاع حرب تجارية قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتؤدي إلى فقدان الوظائف.

تأثرت العملات المشفرة سلبا بهذه التطورات، حيث تراجع سعر عملة الايثيريوم بنسبة 24% لتصل إلى 2300 دولار، وتكبد متداولوها خسائر بلغت 528 مليون دولار خلال 24 ساعة.

كما فقد متداولو البيتكوين 421 مليون دولار نتيجة عمليات التصفية.

وشهدت عملات رقمية مشفرة أخرى مثل XRP وDOGE وADA خسائر تجاوزت 30%، فيما انخفضت SOL وBNB بنسبة 15% لكل منهما، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 8%.

رغم هذه الخسائر، يرى محللون أن التعريفات الجمركية الجديدة قد تدفع الطلب على البيتكوين للارتفاع باعتباره ملاذ آمن ضد التضخم.

وفقا للسيد “جيف بارك”، رئيس استراتيجيات ألفا في “Bitwise Asset Management”، قد تساهم سياسات “ترامب” في إنشاء بيئة مواتية لازدهار البيتكوين، خاصة إذا أدت إلى إضعاف الدولار وزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي.

يشير “بارك” إلى أن هذه التطورات قد تعزز توجه الدول لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار الأمريكي، وربما تؤدي إلى اتفاق اقتصادي جديد مشابه لاتفاق “بلازا 2.0” (اتفاقية بلازا هي اتفاقية جمعت بين حكومة فرنسا وألمانيا الغربية واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة سنة 1985 لخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الين الياباني والمارك الألماني من خلال التدخل في أسواق صرف العملات)، مما يزيد من جاذبية البيتكوين كمخزن للقيمة.

ويُرجح أن يؤدي تراجع قيمة العملات الأجنبية نتيجة التضخم إلى دفع الأفراد والمؤسسات نحو الاستثمار في البيتكوين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في قيمته على المدى الطويل.

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