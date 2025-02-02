إدانة رجل من "نيوجيرسي" في قضية اتجار بالمخدرات وغسيل أموال بالعملات المشفرة

أدانت هيئة محلفين في “نيوجيرسي” المسمى “ويليام بانزيرا” بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال عبر تحويلات بنكية ومعاملات بالعملات المشفرة.

استمرت العملية ست سنوات وشملت استيراد وتوزيع مواد أفيونية صناعية، منها “الفورانيل فنتانيل”، من موردين في الصين وتوزيعها في أنحاء “نيوجيرسي” على شكل كميات كبيرة أو حبوب مزيفة.

استخدم “بانزيرا” وشركاؤه العملات المشفرة لنقل مئات الآلاف من الدولارات إلى موردين أجانب، مما ساعد في تمويل نشاطهم الإجرامي.

قاد التحقيق قسم التحقيقات في الأمن الداخلي بنيويورك، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات قانونية أخرى.

من المقرر إصدار الحكم على “بانزيرا”، البالغ من العمر 51 عام، في 25 يونيو، حيث يواجه عقوبة لا تقل عن 10 سنوات، مع احتمال السجن المؤبد بتهم الاتجار بالمخدرات و20 عام إضافية لتورطه في غسيل الأموال.

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