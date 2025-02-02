بعد شهر يناير التاريخي: مالذي ينتظر البيتكوين في فبراير؟

أنهى سعر البيتكوين شهر يناير بقوة، محققا ارتفاعا بنسبة 9.29% وفقا لبيانات “CoinGlass”، رغم بداية السنة المتقلبة.

شهدت نهاية عام 2024 تصحيح حاد، حيث هبط سعر البيتكوين من 100,000 دولار في ديسمبر إلى أقل من 92,000 دولار.

ومع بداية العام الجديد عند 93,500 دولار، استعادت العملة زخمها سريعا، متجاوزة حاجز 100,000 دولار قبل أن تواجه تصحيحات حادة أدت لهبوط سعر العملة إلى ما دون 90,000 دولار في 13 يناير.

ورغم المخاوف من انهيار أعمق نحو 75,000 دولار، تدخل المشترون بقوة، لتتعافى البيتكوين وتتجاوز 100,000 دولار مجددا في ظرف ثلاثة أيام.

شهدت العملة الرقمية الأكبر تقلبات إضافية يوم تنصيب “دونالد ترامب”، حيث تراجع السعر إلى أقل من 100,000 دولار قبل أن تسجل العملة أعلى مستوى تاريخي لها عند أكثر من 109,000 دولار.

ومع هذا الأداء المتقلب، تتجه الأنظار الآن إلى فبراير، وهو شهر تاريخيا ما كان مربح للبيتكوين، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على مواصلة الصعود أو مواجهة تصحيحات جديدة.

في وقت نشر المقالة فقدت عملة البيتكوين مستوى الدعم النفسي المهم 100 ألف دولار وتتداول بالقرب منه عند 98 ألف دولار يحذر المحللون من التراجع دون مستوى 97 ألف دولار ومستوى 91 ألف دولار والتي تعد دعوم حاسمة في مسار البيتكوين.

اقرأ أيضا:

تجميد 26.4 مليون دولار في إسبانيا ومؤسس ترون يحذر من إساءة استخدام شبكات البلوكشين

تصفية جماعية مع هبوط البيتكوين دون مستوى 100 ألف دولار وتجاوز قيمة الخسائر النصف مليار دولار

