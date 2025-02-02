تجميد 26.4 مليون دولار في إسبانيا ومؤسس ترون يحذر من إساءة استخدام شبكات البلوكشين

جمدت السلطات الإسبانية، بالتعاون مع ترون والتيثر و”TRM Labs”، عملات رقمية مشفرة بقيمة 26.4 مليون دولار مرتبطة بشبكة غسيل أموال أوروبية.

جاءت هذه العملية ضمن جهود وحدة الجرائم المالية “T3 FCU”، التي تأسست في أغسطس 2024 لمكافحة الأنشطة غير القانونية.

أكد “جاستن صن” أن المجرمين يستغلون ميزات البلوكشين مثل السرعة والشفافية، لكن التعاون مع السلطات أظهر كيف يمكن تقنينها وتسهيل عملية تتبع الأصول الرقمية وتجميدها.

ساهمت شبكة ترون في تقليص المعاملات غير المشروعة بمقدار 6 مليار دولار، رغم استمرارها في تمثيل 58% من الأنشطة الإجرامية بالقطاع.

كما جمدت التيثر أكثر من 2.2 مليار دولار عبر 2,400 عنوان مشبوه، مع استمرار USDT كأكثر الأصول استخداما في المعاملات غير القانونية.

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