تصفية جماعية مع هبوط البيتكوين دون مستوى 100 ألف دولار وتجاوز قيمة الخسائر النصف مليار دولار

شهد سوق العملات المشفرة موجة جديدة من التقلبات الحادة خلال الساعات 12 الماضية، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى 100,000 دولار لأول مرة منذ تصحيح يوم الإثنين الماضي.

هذا الانخفاض أدى إلى تصفية مراكز تداول ضخمة، مع خسائر طالت حوالي 250,000 متداول في أقل من 24 ساعة.

بدأت عملة البيتكوين الأسبوع بقوة، حيث تجاوز سعر العملة مستوى 105,000 دولار واقتربت من 106,000 دولار في مناسبتين، لكن ضغط البائعين كان أقوى.

تراجع السعر مساء الجمعة وصباح السبت إلى 102,000 دولار، قبل أن يفقد السعر المزيد من الزخم ويهبط إلى 99,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الانهيار الأخير.

رغم محاولات التعافي، لا تزال العملة تكافح للعودة إلى منطقة الستة أرقام.

لم تسلم العملات الرقمية البديلة من هذا الهبوط، حيث سجلت خسائر كبيرة في عدة أصول بارزة مثل SOL وDOGE وLINK وAVAX وLTC وHYPE بانخفاضات تقترب من 10%.

هذا التقلب أدى إلى تصفية مراكز تداول تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار خلال اليوم الماضي، منها أكثر من 400 مليون دولار في آخر 12 ساعة فقط.

وكانت أكبر عملية تصفية على منصة بينانس بقيمة تقارب 12 مليون دولار، مما يعكس حجم الضغوط الكبيرة التي يواجهها السوق في ظل هذه الأوضاع المضطربة.

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